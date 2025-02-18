فوز عريض للمنتخب النسوي

فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات على نظيره من جنوب السودان بنتيجة (5-0)، اليوم الأربعاء بملعب جوبا، لحساب ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2026.

وسجل أهداف المنتخب الجزائري كل من لورا بوطالب (د19)، ليا عبادو (د 43 و86)، نعيمة بوهاني (د47) غوتية حبيبة كرشوني (د56).

وبفضل هذا الفوز الكبير يكون المنتخب الوطني بقيادة المدرب فريد بن ستيتي، قد خطى خطوة عملاقة نحو الدور الثاني والأخير من التصفيات، حيث سيلاقي نظيره الكاميروني القوي، على أن تلعب مباراتي الذهاب والإياب بين 20 و28 أكتوبر 2025.

وستعود التشكيلة الوطنية إلى أرض الوطن بعد غد الجمعة لمباشرة التحضيرات لمباراة الإياب أمام جنوب السودان المقرر إقامتها هذا الثلاثاء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة السابعة مساء.

يذكر أن النسخة الـ 15 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي كان من المقرر إقامتها في 2024، ستقام في آخر المطاف في الفترة الممتدة من 5 إلى 26 جويلية 2025.

تأهلت الجزائر للمرحلة النهائية من كأس إفريقيا للأمم 2024، في ديسمبر 2023 بالفوز على بوروندي 5-1 ثم 1-0.

في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2024 للسيدات، ستلعب التشكيلة الوطنية في المجموعة الثانية، إلى جانب نيجيريا وتونس وبوتسوانا.