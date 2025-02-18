لا غالب ولا مغلوب في الداربي القبائلي

افترق ناديا أولمبي آقبو وشبيبة القبائل على نتيجة التعادل السلبي في المقابلة التي جمعت بينهما على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الـ 17 من الرابطة المحترفة.

وشهد الداربي القبائلي، الذي أجري دون جمهور، تقديم مستوى لا بأس به من الطرفين رغم غياب الأهداف، وضيع لاعبو الفريقين عدة فرص سانحة للتسجيل خاصة في الشوط الثاني.

هذه النتيجة تجعل الفريقين يواصلان سلسلة النتائج السلبية في البطولة، حيث يبقى "الكناري" لرابع مقابلة متتالية دون فوز ولا يتواجد الجار في أحسن حال وهو الذي لم يذق طعم الانتصار لخامس مقابلة على التوالي.

في جدول الترتيب، حافظ أشبال المدرب الألماني الجديد جوزيف زينباور على المركز الرابع برصيد 26 نقطة غير أن الفارق اتسع عن "البوديوم" إلى 3 نقاط، في حين يقتسم ممثل ولاية بجاية المركز الثاني عشر مع اتحاد خنشلة برصيد 20 نقطة لكل منهما.