أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة في سلك الأمناء العامين للولايات باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وفق ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية.

وشملت الحركة ترقية 14 إطارا بصفتهم أمناء عامين وتحويل 4 أمناء عامين إلى ولايات أخرى وإنهاء مهام 6 أمناء عامين.

تفاصيل الحركة:

ترقية 14 إطارا بصفتهم أمناء عامين للولايات:

رشيد شريد بولاية أدرار، ناصر زوقاري بولاية بسكرة، مراد رحموني بولاية البليدة، فاتح حليلو بولاية جيجل، عبد الحكيم فقراوي بولاية عنابة، محمد بن بخمة بولاية قالمة، فتحي ليله بولاية المسيلة، أكلي وعلي بولاية البيض، محمد مصار بولاية برج بوعريريج، عبد الحميد هباز بولاية تيسمسيلت، الزهرة بوصبع بولاية عين تموشنت، مسعود سليماني بولاية بني عباس، هشام ماحي بولاية تقرت، بلقاسم بودية بولاية جانت.

تحويل 4 أمناء عامين إلى ولايات أخرى:

عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة، ذياب بوسماعت إلى ولاية الطارف، قاسي عمران إلى ولاية تندوف، عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلة.

إنهاء مهام 06 أمناء عامين:

محمد قورة بولاية سعيدة لإحالته على التقاعد، الحاج ختال بولاية المسيلة، خيرة تلي بولاية البيض، التونسي بوذن بولاية الطارف، رابح علي بولاية خنشلة، نور الدين سعيداني بولاية بني عباس لإحالته على التقاعد.