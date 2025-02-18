أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب الأربعاء بالمعهد الوطني للعمل، رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة وبحضور عائلة المجاهد الراحل وممثلي الأسرة الثورية، على مراسم تسمية المعهد الوطني للعمل باسم المجاهد الراحل محمد السعيد معزوزي.

وحسب بيان للوزارة، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير أن هذه المبادرة "تندرج في إطار تكريم رموز النضال الوطني، واستذكار تضحيات الشهداء والمجاهدين الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل استقلال الجزائر، مشيرا إلى أن تسمية المعهد باسم المجاهد محمد السعيد معزوزي، الذي تولى حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بين سنتي 1968 و1977، ثم وزيراً للمجاهدين حتى سنة 1979، هو اعتراف بمسيرته الحافلة ونضاله الدؤوب في سبيل بناء الجزائر المستقلة".

وفي كلمة ألقاها وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بالمناسبة أكد أن "تسمية المعهد باسم المجاهد معزوزي يجسد الوفاء لأبطال الوطن الذين قدموا التضحيات الجسام في سبيل تحرير الجزائر وبنائه

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