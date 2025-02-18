اتفاقية لإدماج الأسر المنتجة في شعبتي النسيج والجلود

تم التوقيع، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تهدف إلى تعزيز إشراك النساء الماكثات في البيت والأسر المنتجة في مسار الإنتاج الوطني، لاسيما في شعبتي النسيج والجلود.

ووقع الاتفاقية كل من وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، وتهدف هذه الشراكة –حسب بيان وزارة الصناعة- إلى وضع آليات للتنسيق والتعاون من أجل دعم تمكين النساء وتنمية الأسر المنتجة، إضافة إلى دعم المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة بالموارد البشرية المتخصصة في مجالي النسيج والجلود.

وتتضمن الاتفاقية أيضا فتح فضاءات للتسويق تابعة للمجمع العمومي للنسيج والجلود "جيتكس"، وتوفير معدات العمل لفائدة النساء الماكثات في البيت، مع تشجيع تسويق المنتجات عبر الإنترنت.

كما تنص الاتفاقية على إعداد مخطط وطني يهدف إلى هيكلة جهود النساء الماكثات في البيت والأسر المنتجة، لاسيما من خلال إنشاء تعاونيات لدعم إنتاجية المجمعات الصناعية. وتشجع الاتفاقية أيضا على تبادل الخبرات وتكوين فرق عمل مشتركة بهدف تقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة.