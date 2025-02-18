معاناة اتحاد بسكرة وترجي مستغانم تتواصل

تذوق نادي مولودية وهران، اليوم الأربعاء، طعم الفوز في الرابطة المحترفة للمرة الأولى منذ حوالي شهرين ونصف، بعدما حسم داربي الغرب الذي جمعه بترجي مستغانم في إطار الجولة الـ 17.

وجاء انتصار "الحمراوة" بشق الأنفس وذلك بهدف وحيد سجله المستقدم الجديد مولاي في الدقيقة الـ 26، ليرتقي زعيم الغرب الجزائري إلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

في المقابل، تتواصل معاناة "الحواتة" الذين يتقاسمون مؤخرة الترتيب مع اتحاد بسكرة برصيد 14 نقطة، هذا الأخير سجل تعثرا جديدا على أرضية ميدانه بنتيجة سلبية أمام الضيف مولودية البيض.

وتستكمل مقابلات الجولة بإجراء مواجهتين، الأولى يوم غد الخميس بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد والثانية يوم الأحد المقبل بين نادي بارادو ومولودية الجزائر.

الترتيب : نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 31 16

2. شباب بلوزداد 29 16

--. اتحاد الجزائر 29 17

4. شبيبة القبائل 26 17

5-. شباب قسنطينة 25 17

6. جمعية الشلف 24 17

7. نادي بارادو 23 16

8 . شبيبة الساورة 22 17

9. وفاق سطيف 21 16

-- مولودية وهران 21 17

--. مولودية البيض 21 17

12. اتحاد خنشلة 20 17

--. أولمبيك آقبو 20 17

14. نجم مقرة 16 17

15. ترجي مستغانم 14 17

--. اتحاد بسكرة 14 17.