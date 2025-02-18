إجلاء صحي لبحارين من جنسية هندية

تلقى المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل/ ن ع 5 يوم 19 فيفري 2025 على الساعة 10سا57 صباحا، لطلب إجلاء صحي مستعجل من طرف طاقم السفينة FEDERAL INDIANA» الحاملة لراية جزر المارشال، القادمة من مضيق جبل طارق باتجاه اليونان ويتعلق الأمر ببحارين من جنسية هندية إثر تعرضهم لتسمم بالغاز متواجدين في حالة حرجة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم "بالتنسيق مع المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، تفعيل عملية إجلاء صحي في البحر عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12. وبعد تحديد موقع السفينة من طرف ذات الحوامة على بعد ثلاثة وعشرين (23) ميلا بحريا شمال غرب رأس حديد بسكيكدة، وتم إجلاء البحارين على جناح السرعة إلى مستشفى الطاهير بجيجل في حالة جد حرجة".

وحسب نفس المصدر، "تندرج هذه العملية في إطار المهام الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية التي تعكس الجهود المبذولة ومدى حرصهم على التدخل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر، في جميع الظروف".