اكتشاف نفق بين المغرب وإسبانيا لتهريب المخدرات

أعلنت الشرطة الإسبانية اكتشاف نفق سري يمتد بين الأراضي المغربية وجيب سبتة الإسباني، يرجح أنه كان يستخدم لتهريب الحشيش .

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" بيانا لجهاز الحرس المدني الإسباني، أفاد بأن طول النفق يبلغ عشرات الأمتار، ويقع على عمق 12 مترًا، وهو "ضيق" و"مدعّم بالخشب"، ويُعتقد أنه استُخدم في نقل المخدرات بين المغرب وإسبانيا.

وتم اكتشاف النفق أثناء تفتيش مستودع في منطقة صناعية بسبتة، الجيب الإسباني الصغير الواقع على الساحل الشمالي للمغرب، فيما أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن طول النفق يبلغ 50 مترًا على الأقل، ويمتد إلى داخل الأراضي المغربية، مع احتمال أن يكون أطول من ذلك، حيث لم تحدد السلطات بعد النقطة التي ينتهي فيها.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن طول النفق لا يقل عن 50 مترا، وقد يكون أطول من ذلك، حيث لم يتم تحديد نقطة نهايته بدقة بعد.

وجاء هذا الاكتشاف ضمن حملة أمنية تستهدف عصابات إجرامية متورطة في تهريب المخدرات إلى إسبانيا باستخدام الشاحنات.

وأسفرت العملية، التي استمرت ثلاثة أسابيع، عن اعتقال 14 شخصا، بينهم شرطيان، إضافة إلى ضبط ستة آلاف كيلوغرام من المخدرات.