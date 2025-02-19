أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الخميس، للمرة الأولى في 4 جلسات، وسط مؤشرات على تراجع الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، حسب ما أوردته منصة "الطاقة" المتخصصة.

جاء التراجع بعد تقرير أظهر زيادة في مخزونات النفط الأمريكية أثر في ميول السوق، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في روسيا.

وبحلول الساعة 06:37 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أفريل 2025، بنسبة 0.01%، لتصل إلى 76.03 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0.42%، لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل.

و استقرت أسعار النفط، بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع، أمس الأربعاء، إذ أنهى سعر خام برنت تعاملاته على ارتفاع بنحو 0.3%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% بعد هجوم بطائرة دون طيار على محطة ضخ لخطّ أنابيب نفط في روسيا، ما أدى إلى انخفاض التدفقات من قازاخستان.