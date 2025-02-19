هكذا يتم التعامل مع الناجحين في مسابقات الدكتوراه

أجرت العديد من المؤسسات الجامعية، مسابقات الدكتوراه وأعلنت عن النتائج التي ستظهر على الأرضية الرقمية "بروغرس" تمهيدا لتسجيل الناجحين، في انتظار الموعد الأهم الذي ستفصل فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو تاريخ انطلاق عملية التكوين. هذه الأخيرة ستكتسي هذه المرة خصوصية مميزة بالنظر إلى خيار مدارس الدكتوراه للإشراف على التكوين في الطور الثالث.

ونشرت المؤسسات الجامعية التي نظمت المسابقات قائمة الناجحين والراسبين معا عبر مواقعها الإلكترونية، بالإضافة إلى تعليق النتائج وحددت بذلك قوائم المعنيين بالتكوين، ويتفاوت هذا من كلية إلى أخرى في المؤسسة الجامعية الواحدة، إلا أن التي أتمت كل الإجراءات تنتظر حاليا فتح الأرضية الرقمية بروغرس لتمكين الناجحين من التسجيل، وهذا وفق ما أكد عليه عدد من المسؤولين عبر مؤسسات جامعية لـ"الخبر"، وهي أنهم على أتم الاستعداد بعد تحديد القوائم من أجل مباشرة عملية التسجيل والانطلاق بعدها مباشرة في عملية التكوين التي سيحددها قرار من وزارة التعليم العالي، والتي لن تتجاوز، حسب متابعين للشأن البيداغوجي، شهر أفريل على أقصى تقدير حتى يتسنى للطلبة الانطلاق في عملية التكوين التي سيكون لها هذه المرة خصوصية كونها تأتي لتلبية الحاجة الوطنية في المجالات الاستراتيجية وتتماشى مع برنامج الحكومة.

وعن الإجراءات المتبعة بعد الإعلان عن النتائج، ذكر مدير مختبر الأبحاث في دراسات الإعلام والمجتمع، الدكتور رضوان بلخيري لـ"الخبر"، أنه "بعد الإعلان عن النتائج يتم إيداع ملفات التسجيل الأولية على مستوى الكليات وبعدها يتم استصدار شهادات التسجيل مع شهادات النجاح، ليتم التحضير بعدها لدراسة المواضيع التي يقترحها فريق التكوين وتوزيع الطلبة على الأساتذة المشرفين، لتعقد بعدها الهيئات العلمية مجالسها للمصادقة على المواضيع المقترحة، وبعد استكمال كل هذه الإجراءات تنتظر المؤسسات الجامعية الضوء الأخضر من الوزارة الوصية لتحديد التاريخ الرسمي لانطلاق التكوين في الطور الثالث.

وكان الوزير بداري، قد أشرف، الخميس الماضي، على انطلاق الدراسة في الطور الثالث بالنسبة للناجحين في الدورة الاستثنائية، التي جرت في 29 جانفي الماضي على مستوى جامعة البليدة 1 التي تضم 150 ناجحا، والتي أمر بها بعد زيارته لمركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ببابا احسن ووقوفه على مشروع تصميم وصناعة الرقائق الإلكترونية التي تعد واحدة من المجالات المهمة، في انتظار الانطلاق الرسمي للتكوين في الطور الثالث بباقي مدارس الدكتوراه.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقات الدكتوراه لهذه السنة حددت بـ1009 مسابقة، وانطلقت في 8 فيفري على أن تمتد إلى 27 فيفري 2025، حيث يتنافس آلاف الطلبة المؤهلين المقبولة ملفاتهم، لاجتياز هذه المسابقة للظفر بمقعد ضمن حوالي 4 آلاف مقعد خصص للعملية هذه السنة، والتي تكتسي خصوصية كونها أول دكتوراه بوجهها الإصلاحي الجديد الذي يقدّم تكوينا مطلوبا بأعداد مدروسة.