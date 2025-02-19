خبير جزائري على رأس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة

انتخب الجزائري الدكتور زهير حمدي، مساء أمس الأربعاء، مديرا تنفيذيا جديدا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ، وذلك في ختام أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الذي انعقد في الكويت يومي 18 و19 فيفري 2025.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة، فإن الدكتور زهير حمدي حصل "على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس أمناء المركز في هذه الانتخابات بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع، و سفير الجزائر لدى دولة الكويت عبد القادر قاسمي الحسيني".

ويُعد هذا الانتخاب وفق ذات المصدر "تتويجًا لمسيرة الدكتور زوهير حمدي المتميزة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث يتمتع بخبرة واسعة في تطوير استراتيجيات الطاقات النظيفة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي".

ويعد زهير حمدي، خبير دولي في مجال الطاقة يتمتع بخبرة طويلة في سياسة الطاقة واستراتيجيات الانتقال الطاقوي، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية في سياق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، متحصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط من جامعة درهام في بريطانيا عن موضوع "دراسة استشرافية حول تنويع مصادر الطاقة في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي في أفق 2050"، وشهادة ماجستير في العلاقات الدولية، وشهادة بكالوريوس، علوم سياسية واقتصاد، من الجامعة الأميركية في القاهرة.

من جهة أخرى يعد المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يتخذ من القاهرة، مقرًا له منظمة إقليمية مستقلة تتمتع بوضع قانوني دولي.

ويضم المركز في عضويته 17 دولة عربية، ويعمل على تنسيق الجهود الإقليمية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وفقًا لخطته الاستراتيجية التي تحظى بموافقة مجلس الأمناء.