جديد منحة السفر

قال وزير المالية، عبد الكريم بالزرد، اليوم الخميس، أنه سيشرع في منح منحة السفر المقدرة بـ 750 أورو قبل نهاية شهر رمضان أو مباشرة بعد عيد الفطر، وجاء هذا خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر العام الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء برفع قيمة منحة السفر، كما عقد يوم 10 فيفري المنصرم اجتماعا برئاسة الجمهورية حول تطبيق القرار.

وقبلها كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري، يوم الفاتح فيفري في منشور له في حسابه الرسمي على فايسبوك، كيفية صرف المنحة، قائلا " العملية تتم على مستوى بنك الجزائر المركزي، حيث يمكن التقرّب إليه على مستوى فروعه في أي ولاية من الوطن على أن يكون المعني مصحوبا بجواز السفر، والتأشيرة، وتأمين السفر، والمبلغ بالدينار الذي يعادل قيمة العملة الصعبة، ويقدم البنك للمعني وصل إثبات".

وأضاف "هذا الوصل يستعمل لاحقا في المطار أو الميناء مباشرة بعد الحصول على بطاقة الركوب والمرور على شرطة الحدود والجمارك، عندها يتحصّل المسافر على مبلغ 750 أورو من أكشاك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى المطار أو الميناء أو المنفذ الحدودي".

وتم فتح فروع لبنك الجزائر في المطارات والموانئ وغيرها من المنافذ الحدودية، قصد التكفل بهذه العملية في أحسن الظروف.