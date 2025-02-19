"وصلنا إلى مرحلة الإنجازات العملاقة" (فيديو)

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى ولاية وهران، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في بيان الرئاسة "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة عمل تاريخية بوهران لتدشين أضخم مصنع لتحلية مياه البحر في الجزائر الواقع بالرأس الأبيض -عين الكرمة - تحقيقاً لالتزامه أمام المواطنين بتزويدهم بالماء الشروب في وهران قبل رمضان."

وأضاف البيان "المصنع ينتج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، قابل للربط بهدف التوزيع، مع ستة ولايات غرب البلاد. ستشرع الجزائرية للمياه في تزويد ساكنة وهران بالمياه من هذا المصنع بالتدريج، بدءا من اليوم."

وقال رئيس الجمهورية عقب استماعه لعرضين تقنيين حول مصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فايسبوك"، "بفضل إرادة الرجال من أبسط عامل إلى أعلى إطار، تم رفع التحدي".

وأضاف "الجزائر المستقلة.. من أين بدأت وإلى أين وصلت؟..وصلنا إلى مرحلة الإنجازات العملاقة بسرعة وبأحدث التكنولوجيات".

واسترسل رئيس الجمهورية "انجاز مشروع بهذا الثقل في ظرف 26 شهرا أو أقل هو ما يسمى بالجزائر المنتصرة. لا أجد الكلمات المناسبة لشكر كل الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الكبير، فهنيئا للجزائر والجزائريين به."