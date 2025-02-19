بلعريبي يتفقد أشغال مشروع المستشفى الجامعي بتيزي وزو

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بزيارة ميدانية تفقدية لمتابعة وتقييم مدى تقدم أشغال إنجاز المشروع الاستشفائي الجامعي بسعة 500 سرير في ولاية تيزي وزو والذي تم وضع حجر أساسه من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 10 جويلية 2024 حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذه الزيارة-يضيف ذات البيان- عاين الوزير "مختلف الأجنحة المكونة للمشروع ميدانيا، بما في ذلك الجناح البيداغوجي، جناح السكنات، والجناح التقني. كما تفقَّد سير عمليات التسطيح التي بلغت مراحلها النهائية في كافة أرجاء المشروع وفي هذا الإطار شرعت مؤسسة الإنجاز "كوسيدار" في تنفيذ أعمال البناء لمختلف المرافق الاستشفائية".

وأشار البيان، إلى أن مؤسسة "كوسيدار" هي الجهة التي كلفت بإنجاز المشروع وإعداد الدراسات الخاصة به حيث تم تحديد مدة الدراسات بثلاثة أشهر لضمان الدقة والفعالية في تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير التقنية المطلوبة.

وعقب الخرجة الميدانية وفق ذات المصدر، ترأس الوزير اجتماعًا تقنيًا بحضور كلا من: الرئيس المدير العام لمؤسسة الإنجاز "كوسيدار" ومكتب الدراسات "cosider engineering " مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة BEREG ، المخبر الوطني للسكن والبناء LNHCو مدير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC وخلال الاجتماع، يضيف البيان، تم "تقديم عرض تقني يتضمن البطاقة الفنية للمشروع ومعدل تقدم إنجاز الدراسات ووتيرة الإنجاز، حيث أكد الوزير على الطبيعة الاستراتيجية والحيوية لهذا المرفق الصحي بالنسبة لولاية تيزي وزو والولايات المجاورة لها، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لضمان احترام الآجال المحددة لإنهاء الأشغال والمحددة بشهر جويلة 2026".