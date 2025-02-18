مواجهة جزائرية في كأس "الكاف"

أوقعت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) التي سحبت اليوم الخميس بالدوحة (قطر)، مواجهة جزائرية خالصة في الدور ربع النهائي عندما يواجه شباب قسنطينة اتحاد الجزائر.

وسيجرى لقاء الذهاب يوم 2 أفريل بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، بينما يقام لقاء الإياب بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) يوم الأربعاء 9 أفريل.

وكان اتحاد الجزائر قد تصدر المجموعة الثالثة خلال دور المجموعات, في الوقت الذي أنهى فيه شباب قسنطينة المنافسة في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني.

الفائز من لقاء شباب قسنطينة واتحاد الجزائر، سيلاقي في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة المزدوجة بين اساك ميموزا (كوت ديفوار) ونهضة بركان (المغرب).

مباراة ذهاب نصف النهائي ستكون خارج الديار للفريق الجزائري المتأهل، بينما لقاء الإياب سيلعب في الجزائر.

أما في حالة بلوغ النهائي، فستكون مباراة الذهاب على ملعب الفريق الجزائري يوم 17 ماي 2025، والعودة خارج الديار يوم 25 ماي 2025.

تفاصيل القرعة:

الدور ربع النهائي (الذهاب 2 أفريل / الإياب 9 أفريل):

1- ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) - نادي الزمالك (مصر)

2- اساك ميموزا (كوت ديفوار) - نهضة بركان (المغرب)

3- شباب قسنطينة (الجزائر) - اتحاد الجزائر (الجزائر)

4- نادي المصري البورسعيدي ( مصر) - نادي سيمبا (تانزانيا)

الدور نصف النهائي (الذهاب 20 أفريل / الإياب 27 أفريل):

1- الفائز من المباراة (2) - الفائز من المباراة (3)

2- الفائز من المباراة (4) - الفائز من المباراة (1)

النهائي (الذهاب 17 ماي / الإياب 25 ماي):

- المتأهل من المباراة رقم (1) - المتأهل من المباراة رقم (2).