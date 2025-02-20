لحظة بدء تحلية مياه البحر بمحطة وهران (فيديو)

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في لحظة تاريخية، على بدء تحلية مياه البحر بمحطة الرأس الأبيض بوهران، وفق شريط فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية .

كما قام رئيس الجمهورية بفتح موزع مياه البحر المحلاة، من خزان عين تاسة بوهران، عقب تشغيله لمحطة الرأس الأبيض المنتجة لـ300 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

وأكد الرئيس تبون الإنجاز يأتي ضمن سلسلة 5 محطات كبرى ستدشن خلال 5 أيام، مضيفا أن الرهان هو الشروع في إنجاز المعدات الخاصة بالمحطات في أقرب وقت.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم تدشين هذا المصنع الاستراتيجي، أن هذا الأخير هو "إنجاز عملاق يجسد الارادة الفولاذية للجزائر المنتصرة بأبنائها البررة الذين تغذيهم روح ثورة نوفمبر المجيدة" في مواجهة مختلف التحديات و"الانتصار أمام المشاكل والمصاعب".

كما حيا رئيس الجمهورية بالمناسبة بـ"إكبار كل الساهرين على إنجاز هذا المصنع العملاق، بداية من أبسط عامل إلى الإطارات والمسؤولين الذين ساهموا كلهم في إنجاز هذه المعجزة التي تتصدى لمشكل المياه بهذا الزخم من الاستثمار والشركات الكبرى التي تبرز مسيرة الجزائر، على غرار سوناطراك وكوسيدار"، مضيفا بالقول: "لما قلت أن الجزائر قوة ضاربة فهي اليوم بالفعل قوة ضاربة".

ونوه رئيس الجمهورية أيضا بـ"التحدي الذي رفعه هؤلاء العمال والمسيرين والإطارات من خلال عملهم على مدار الـ24 ساعة طيلة أيام الأسبوع"، لافتا إلى أن "التقنيات كانت حديثة، غير أنهم كانوا في مستوى التحدي، الأمر الذي جعل الجزائر -- يضيف رئيس الجمهورية-- تبلغ درجة عالية في التحكم في التقنيات وتكنولوجيات تحلية مياه البحر والتي ستفيد بها الأشقاء وشعوب أخرى".

كما أبرز رئيس الجمهورية أن هذا الانجاز يعد الأول من "سلسلة من 5 محطات سيتم تدشينها الواحدة بعد الأخرى خلال هذه الأيام، على أن تتبع بإنجاز محطات أخرى"، مؤكدا في ذات السياق أنه "كلما تكون هناك فرصة لإنجاز محطة تحلية مياه على شواطئ الجزائر، سنقوم بذلك ولدينا الإمكانيات والرجال" لتجسيدها.

و بذات المناسبة أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في"الشروع في أقرب وقت في إنتاج ولو جزء من معدات إنجاز هذه المحطات لا سيما وسائل تصفية مياه البحر من الملوحة".

يذكر أن مراسم تدشين هذا المصنع جرت بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب و وزير الري طه دربال.