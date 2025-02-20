جديد امتحان تقييم المكتسبات

قررت وزارة التربية رسميا، توسيع تقييم المكتسبات إلى نهاية الطورين الأول والثاني، من مرحلة الابتدائي، ويشمل الامتحان تقييمات شفوية وأدائية، لمادتي العربية والرياضيات، بداية الفصل الثالث، على أن يكون التلاميذ على موعد مع تقييمين كتابيين، تحت إشراف أساتذتهم، يومي 11 و12 ماي 2025.

وفي هذا الإطار، أقرت مصالح الوزارة، في المنشور رقم 40 الموقع امس، من قبل المدير العام للتعليم، خمسة إجراءات تنظيمية، لتقييم مكتسبات تلاميذ هذه المرحلة، بداية بكفاءات المواد المعنية بالتقييم، وصيغ تقييمها، حيث تشمل العملية، الكفاءات الختامية لمادتي اللغة العربية والرياضيات، باعتبارها تعلمات أساسية، من خلال تقييمات شفوية وأدائية وكتابية.

وسيمتحن التلاميذ في نهاية الطور الأول، في مادة اللغة العربية، بتقييم الأداء القرائي وفهم المكتوب، إضافة إلى الرياضيات، بتقييم التحكم في نظام العد والحساب على الأعداد أصغر من 1000، وأيضا، تملك منهجية حل المشكلات الرياضياتية، على أن تكون مدة التقييمين، عند انتهاء آخر تلميذ من الإجابة.

أما في نهاية الطور الثاني، فتكون في اللغة العربية، بفهم الخطاب والتواصل الشفوي، والأداء القرائي، وفهم المكتوب، و الإنتاج الكتابي، و التحكم في موارد الميادين الرياضياتية الأربعة، و تملك منهجية حل المشكلات الرياضياتية.

وتقيّم هذه الكفاءات الشفوية والأدائية، بداية الفصل الثالث من السنة الدراسية 2025/2024، وفق المعايير المحددة، في دليل تقييم مكتسبات نهاية الطور الأول، وكذا في دليل تقييم مكتسبات نهاية الطور الثاني ،من مرحلة التعليم الابتدائي.

وبناء على ذلك، ضبطت مصالح الوزارة، مخطط زمني لمراحل تنظيم تقييم مكتسبات التلاميذ، في نهاية الطورين الأول والثاني، بتقييم الكفاءات الأدائية والشفوية، بداية الفصل الثالث، ثم إعداد وطبع مواضيع التقييمات الكتابية ، من 6 إلى 30 أفريل 2025، فإجراء التقييمات الكتابية، يومي 11 و 12 ماي 2025، وأخيرا، حجز تقديرات التقييمات، قبل 22 ماي 2025.