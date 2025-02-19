وفاق سطيف يفك العقدة البلوزدادية (فيديو)

تغلب وفاق سطيف، مساء اليوم الخميس، على ضيفه شباب بلوزداد بنتيجة هدف مقابل صفر في إطار الجولة السابعة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وتحقق الانتصار الثمين لنسور الهضاب بهدف وحيد سجله المستقدم الجديد في الميركاتو الشتوي، النيجيري كينغسلي إيدو، في الدقيقة الـ 22 من المقابلة.

ويعتبر هذا الفوز الأول لوفاق سطيف على شباب بلوزداد منذ سنة 2018، حيث شهدت السنوات الأخيرة سيطرة عاصمية على مواجهات الفريقين.

وارتقى أشبال المدرب نبيل الكوكي إلى المرتبة السادسة برصيد 24 نقطة، في حين يبقى أبناء العقيبة في المرتبة الثانية مناصفة مع الجار اتحاد الجزائر برصيد 29 نقطة.

وتختتم الجولة، هذا الأحد، بمواجهة عاصمية على ملعب 5 جويلية تجمع بين نادي بارادو والمتصدر مولودية الجزائر الذي يملك فرصة لتعميق الفارق أكثر عن أقرب الملاحقين.

الترتيب : نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 31 16

2. شباب بلوزداد 29 17

--. اتحاد الجزائر 29 17

4. شبيبة القبائل 26 17

5 . شباب قسنطينة 25 17

6. وفاق سطيف 24 17

--. جمعية الشلف 24 17

8. نادي بارادو 23 16

9 . شبيبة الساورة 22 17

-- مولودية وهران 21 17

--. مولودية البيض 21 17

12. اتحاد خنشلة 20 17

--. أولمبيك آقبو 20 17

14. نجم مقرة 16 17

15. ترجي مستغانم 14 17

--. اتحاد بسكرة 14 17.