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القضاء على إرهابي خطير بالمدية

20 فيفري 2025 ()
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تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، خلال عملية بحث وتمشيط بغابة شنقورة، كاف الشرقي بإقليم القطاع العسكري المدية، بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء على إرهابي خطير، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس 20 فيفري 2025، بغابة شنقورة، كاف الشرقي بإقليم القطاع العسكري المدية، بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء على إرهابي خطير".

وأضاف نفس المصدر أن "هذه العملية مكنت من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، بالإضافة إلى منظار وأغراض أخرى".

وأكد البيان أن "هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى استئصالهم نهائيا".

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