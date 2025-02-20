محادثات بين عطاف ولافروف

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء اليوم بجوهانسبرغ محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لروسيا الاتحادية سيرغي لافروف على هامش أشغال اليوم الأول من الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وقد ثمن الطرفان بهذه المناسبة حسب ذات البيان "مخرجات اللجنة المشتركة الجزائرية-الروسية التي التأمت نهاية شهر يناير الماضي بالجزائر العاصمة، كما اتفقا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الروسية، لاسيما في شقيها الاقتصادي والتجاري، تجسيداً للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الصديقين".

كما تبادل الوزيران -يضيف البيان- "الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من الملفات السياسية والقضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، حيث تم التأكيد على توافق مواقف البلدين المبنية على الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".