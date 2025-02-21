الكيان الصهيوني يفتعل العراقيل

زعم الاحتلال الصهيوني أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لم تسلم جثة الأسيرة شيري بيباس، بعد إجراء تحاليل الحمض النووي.

وحسب ما نقلته هيئة البث الصهيونية، فإن الجثة التي تسلّمها الاحتلال تعود لامرأة مجهولة الهوية. وكانت المقاومة سلمت، أمس الخميس، جثث 4 أسرى من بينهم جثة شيري بيباس وابنيها، وقتلوا جميعا في قصف صهيوني.

وبخصوص هذه النقطة أيضا، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن الطفلين قُتلا من طرف "حماس". ولا يضيّع الصهاينة أي فرصة لافتعال العراقيل لعدم المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.



