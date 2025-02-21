غليزان: حجز سلاح تقليدي

أفاد بيان للدرك الوطني بغليزان، بأن أفراد الفرقة الإقليمية تمكنت من حجز سلاح تقليدي وكمية معتبرة من مادة البارود مقدرة بـ5 كيلوغرامات، و70 كبسولة جديدة، و26 خرطوشة فارغة عيار 16ملم، بالإضافة إلى 21 خرطوشة فارغة عيار 12ملم، وعلبتي دواء من نوع فيتامين C بها بارود، وطلقتين مجهولتي النوع والصنع، و26 علبة دواء نوع فيتامين C، مع توقيف شخص.

وتمت هذه العملية، حسب ذات البيان، الصادر أمس، إثر معلومات واردة إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، مفادها قيام شخص بنقل كمية معتبرة من مادة سوداء اللون من المحتمل أن تكون بارودا. وعلى الفور، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام، تم تسطير خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيه، إذ تم توقيف سيارة سياحية قادمة من غرب البلاد باتجاه غليزان.

وبعد تفتيش السيارة تفتيشا أمنيا دقيقا تم ضبط كمية معتبرة من مادة البارود مقدرة بـ5 كلغ. وعلى إثرها، تم توقيف المشتبه فيه، واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وبعد التعمق في التحقيق، وتفتيش منزل المشتبه فيه بالاستعانة بالثنائي السينوتقني، تم ضبط المحجوزات سالفة الذكر في منزل المعني.

وفور الانتهاء من الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو.