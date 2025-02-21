"كناص" يقدم خصائص ومزايا بطاقة الشفاء 2

نشر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، "كناص"، خصائص ومزايا بطاقة "الشفاء 2".

وأوضح "كناص" في منشور له عبر حسابه على "الفايسبوك"، أمس الخميس، أن الصندوق قدم جملة من الخصائص حول بطاقة الشفاء 2 ومزاياها لفائدة المؤمّنين، إذ تتميز بطاقة الشفاء في نسختها الثانية بطاقة استيعاب المعلومات أوسع، تتضمن 40 آخر وصفة طبية إلكترونية موصوفة و400 آخر دواء مسلّم، بالإضافة إلى نظام تشفير المعلومات عال، مع إمكانية الاطلاع على كل الأدوية الموصوفة والمستلمة. كما تقدر مدة صلاحية البطاقة بـ10 سنوات، كما أن المواد التي صنعت منها البطاقة تحميها من التلف.

وتحتوي البطاقة على إمكانية إدراج معلومات إدارية وطبية إضافية هامة تخص المستفيد، على غرار الجنس، الأمراض، تحديد الأحقية في التكفل بالأمراض طويلة المدى، بالإضافة إلى إمكانية إدراج الرمز الخاص (code pin) لتأمين ناجع عند استعمال البطاقة.

وقصد ضمان تأمين أقوى للبطاقة، وإضافة إلى الصورة الموضحة على البطاقة، تم إدراج صورة المستفيد بالشريحة الإلكترونية للبطاقة "داخل البطاقة".