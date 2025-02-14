تم ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

ويرسم هذا القرار المؤرخ في 28 يناير المنصرم، والذي وقع عليه وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-297 الصادر في 10 سبتمبر 2003، الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم المهرجانات.

وينظم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي منذ سنة 2021 من قبل التعاونية الثقافية "اللمسة"، تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون، حيث يعد هذا المهرجان مسابقة سنوية مفتوحة للمهنيين في مجال الفن السابع، بالإضافة إلى ورشات تدريبية في مهن السينما.