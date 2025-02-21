حادث بمطار تمنراست

أعلنت شركة طيران "طاسيلي" أن طائرتها من نوع Bombardier Dash8-Q400 تعرضت لخلل على مستوى إطار إحدى العجلتين بيسار الطائرة أثناء الإقلاع في مطار تمنراست حاح باي أخموخ، اليوم الجمعة.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن الطائرة، التي كانت تقوم برحلة تربط ولاية تمنراست بعين صالح والجزائر العاصمة، عادت إلى المدرج للقيام باستبدال الإطار المشار إليه.

وطمأنت ذات الشركة التابعة لمجمع "سوناطراك" أنه "لم يتم تسجيل أي حالة هلع أو طوارئ على مستوى الركاب بمقصورة الطائرة، وقد تمت العناية فيما يخص الإيواء والإطعام للمسافرين ريثما تتم عملية الصيانة اللازمة".