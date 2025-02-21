غزة.. ترامب خطوة إلى الوراء؟

هل تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص خطته لترحيل سكان غزة؟ أم أن تصريحاته اليوم لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، مجرد مناورة أمام الرفض العالمي لتحويل غزة إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط دون سكانها الأصليين طبعا.

ففي اللقاء الذي أجراء مع القناة الاخبارية المحافظة والموالية له، قال ترامب "خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها"، فتحول اصراره لتحويل غزة إلى مشروع عقاري إلى مجرد توصية.

وبلغة المرقي العقاري، قال خلال نفس الحوار " قطاع غزة يتمتع بموقع رائع وأتساءل لماذا تخلت إسرائيل عنه".

كما منح لنفسه حق الحديث باسم سكان غزة، حين أكد "غزة حاليا غير صالحة للعيش وإذا منح سكانها الخيار فسيخرجون منها".

ولم يفوت دونالد ترامب الفرصة لانتقاد مصر والأردن، فأشار "فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحتها بشأن غزة ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا".

وكان ترامب اقترح في بداية عهدته الرئاسية الثانية، ترحيل سكان غزة إلى كل من مصر والأردن، وقاترح امتلاك القطاع وتحويله إلى منتجع يضاهي في الفخامة والجمال منطقة جنوب فرنسا (ريفييرا).