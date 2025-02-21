سايحي: تقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الجمعة، أن المجهودات التي تبذلها الدولة والوسائل المسخرة للتكفل الأمثل بالمرضى، سمح بتقليص عدد الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج.

وفي كلمة له خلال الملتقى الدولي حول قلب الطفل، أوضح سايحي، أنه "بفضل الكفاءات الطبية التي كونتها الجامعات الجزائرية وكذا الوسائل المسخرة للتكفل الأمثل بالمرضى، تم تقليص عدد المرضى الذين يتم نقلهم إلى الخارج للعلاج لتقتصر فقط على 5 تخصصات، مبرزا أن الأمن الصحي، ومثلما يشدد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من "المسائل الضرورية المرتبطة بالسيادة الوطنية".

كما سيتم عن قريب -يضيف الوزير ـ التكفل بالمرضى المصابين بـ "الاعوجاج الفقري" بكل من مستشفى عين البنيان بالعاصمة ومستشفى بوهران.

وأضاف في هذا السياق إلى أنه إضافة إلى الجانب الوقائي، فإن وزارة الصحة تسعى لإنشاء أقطاب صحية متخصصة عبر كل التراب الوطني للتكفل الأمثل بالمريض وتخفيف عبء التنقل نحو الشمال، مشيرا إلى أن المؤسسات الاستشفائية تملك خبرة كبيرة وستكون لها الريادة في خلق هذه الأقطاب.