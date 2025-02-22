أمطار رعدية في عدة ولايات

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم السبت، عن تساقط أمطار رعدية على العديد من الولايات الشمالية والغربية للوطن.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، إلى أن بداية تساقط الأمطار تكون من الساعة العاشرة ليلا من اليوم السبت إلى غاية الساعة الثالثة من صباح يوم غد الأحد.

وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، مستغانم، غليزان، وهران، معسكر، تيارت، سعيدة، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض والنعامة.

من جهة أخرى، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح وزوابع رملية على ولايات إن صالح، جانت، تمنراست وإن ڤزام.