أكبر عملية قرصنة لعملات رقمية

تعرضت بايبت (Bybit)، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، لعملية اختراق لسرقة 1,5 مليار دولار من الأصول الرقمية، فيما يقدر بأنه أكبر عملية سرقة لعملات مشفرة في التاريخ.

وأدى الهجوم إلى اختراق ما يسمى بـ"المحفظة الباردة" لبايبت، وهو نظام تخزين غير متصل بالأنترنت مصمم للأمان. ونُقلت الأموال المسروقة سريعا إلى محافظ متعددة من خلال منصات مختلفة، بحسب تقرير لقناة "العربية"، اليوم السبت.

وتفوقت عملية الاختراق هذه بشكل كبير على كل السرقات السابقة في هذا القطاع، ويشمل ذلك الـ611 مليون دولار التي تم سرقتها من شبكة "بولي" في عام 2021، و570 مليون دولار التي تم سحبها من "باينانس" في 2022.

وتسبب الاختراق على الفور في موجة من عمليات السحب من "بايبت"، إذ خشي المستخدمون الإفلاس المحتمل. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة "بايبت"، بن تشو، على منصة "إكس"، إن التدفقات الخارجة استقرت، ولطمأنة العملاء، أعلن أن "بايبت" حصلت على قرض مؤقت من شركاء غير معلنين لتغطية أي خسائر لا يمكن استردادها والحفاظ على العمليات.