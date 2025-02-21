بيان هام من "فيات الجزائر"

أكدت شركة "فيات الجزائر"، ردا على العدد الكبير من الاستفسارات، أن التسجيلات لاقتناء "فيات دوبلو بانوراما" تتم حصريا على مستوى معارضِها الـ64 المنتشرة عبر التراب الوطني.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أنّ هذا الإجراء يُتيح إدارة تدفق الطلبات، بما يتماشى مع كميات الإنتاج في مصنع طفراوي، بينما اغتنمت الفرصة لتُطمئن زبائنها على أنّه، حرصا على العدل، تسجل الطلبات عبر منصة وطنية مركزية تضمن معالجة دقيقة وفق ترتيبها الزمني فقط، بغض النظر عن موقع المعرض الذي تم فيه التسجيل.

وأوضحت "فيات الجزائر" أنه لضمان الشفافية الكاملة، يُرسل بريد إلكترونيا لتأكيد التسجيل بعد كل طلب. وكانت الشركة قد أعلنت، نهاية الأسبوع المنصرم، عن إطلاق عملية بيع "فيات دوبلو بانوراما" الجديدة، السيارة العائلية متعددة الاستخدامات، واقترحت العلامة الإيطالية "فيات"، دوبلو السياحية في السوق الجزائرية بثلاثة ألوان بسعر يبدأ من 334,9 مليون سنتيم.