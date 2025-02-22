إدارة شبيبة القبائل تفند

نفت إدارة شبيبة القبائل، اليوم السبت، ما وصفتها بـ"الشائعات التي لا أساس لها من الصحة" بخصوص وجود خلاف مع شركة "موبيليس".

وأكدت الإدارة القبائلية، في بيان لها أن العلاقة بين شبيبة القبائل وشركة "موبيليس" تظل متينة وقائمة على القيم المشتركة.

ودعت ذات الإدارة أنصار الفريق إلى "توخي الحذر وعدم تناقل أي محتوى دون التحقق منه"، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتضامن بين كل مكونات النادي، من أجل المضي قدما نحو الأهداف المرجوة.

وتمتلك شركة "موبيليس" غالبية أسهم الشركة الرياضية لشبيبة القبائل منذ شهر مارس 2023.