جديد انتخابات "الفاف"

سيكون الموعد يوم الثلاثاء 25 فيفري الجاري مع انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة.

وستكون الجمعية العامة مدعوة للتصويت وتزكية المرشح الوحيد والأوحد في هذه الانتخابات، وليد صادي، وإلى جانبه قائمة أعضاء مكتبه الفدرالي لأجل تسيير وإدارة شؤون الكرة الجزائرية، خلال العهدة الأولمبية المقبلة 2025-2029، بعيدا عن ما يشوب ذلك من الضبابية التي تخص إشكالية ازدواجية المناصب، وأيضا عدم استيفاء عدد من المرشحين لعضوية المكتب الفدرالي، شرط المستوى الجامعي أو ما يعادله، في صورة ما تعلق باللاعبين الدوليين السابقين، فضيل مغارية وحسان غولة، هذا الأخير الذي وجب التذكير بأن ملف ترشحه في مكتب صادي خلال الانتخابات السابقة كان قد رفض لذات الشرط.

والعملية الانتخابية هي النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الانتخابية المقبلة، والتي ستعرف بالمناسبة حضور وتواجد 10 وجوه جديدة لأول مرة، ويتعلق الأمر برؤساء الرابطات الولائية الجديدة والتي تمثل الولايات العشر التي تم استحداثها بموجب التقسيم الإداري، وهي رابطات تيميمون وباجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن ڤزام وتڤرت وجانت والمغير والمنيعة. على أن يكون حضور رؤساء هذه الرابطات رمزيا بصفة ملاحظين، في انتظار ترسيم انضمامهم بعد عقد جمعية عامة استثنائية لهذا الغرض.

بالمقابل، سيكون منصب ممثل جمعيات الحكام واللاعبين والمدربين في الجمعية العامة الانتخابية شاغرا، وهي الجمعيات التي تقرر بموجب التعديلات التي عرفها القانون الأساسي لـ"الفاف" بعد مطابقته مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الجمعية العامة الاستثنائية الماضية، منحها عضوية الجمعية العامة لـ"الفاف"، كونها لم تر النور بعد.