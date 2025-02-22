رئيس الجمهورية يدشن محطة فوكة 2

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على مراسم تدشين مصنع تحلية مياه البحر فوكة 2 في ولاية تيبازة، وفق ما أورد التلفزيون العمومي.

واستمع رئيس الجمهورية إلى عرض عن مصنع تحلية مياه البحر الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا.

ويندرج هذا المشروع الهام في إطار البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية لإنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بولايات الطارف (كدية الدراويش)، بجاية (تيغرمت - توجة)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة) ووهران (الرأس الأبيض).

هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب بالكفاءات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة.