تفاصيل الصفقة الأخيرة لمولودية الجزائر

خطا مهاجم مولودية الجزائر الجديد، محمد ساليو بانغورا، أمس الجمعة، أولى خطواته في ملعب علي عمار المدعو علي لابوانت، في زيارة اكتشف من خلالها المهاجم الغيني معقل الفريق الجديد، مبديا بالمناسبة انبهاره بما يحوزه العميد، عبر هذا الملعب، وقبله مركز التدريب بزرالدة، من مرافق وهياكل رياضية على أعلى مستوى.

ومحمد بانغورا، الذي التحق يوم الخميس الماضي بالجزائر، هو أهم وأبرز وأغلى صفقة تم تسجيلها خصوصا خلال "الميركاتو" الشتوي الأخير، في بطولة المحترف الأول، من بين الأغلى عموما خلال الموسم الكروي الحالي.

وبحسب ما كشف عنه مصدر عليم لـ"الخبر"، فإن إدارة مولودية الجزائر تعاقدت، بناء على توصية من نجمها السابق علي بن شيخ، مع المهاجم صاحب العشرين ربيعا (من مواليد جوان 2004) لثلاثة مواسم، مقابل450 ألف أورو، سيستفيد منها فريق حافيا كوناكري، يضاف إليها تكفل إدارة الرئيس محمد حكيم حاج رجم بالمصاريف الكاملة لمعسكرين تحضيريين للفريق الغيني بالجزائر، سيكون أولهما خلال الصائفة المقبلة.

وفوق هذا وذاك، سيستفيد حوريا كوناكري، الذي يدربه الجزائري لخضر عجالي، من نسبة35 بالمائة من قيمة أي تحويل مستقبلي لبانغورا من فريق مولودية الجزائر، بالمقابل سيتقاضى بانغورا 300 مليون سنتيم (راتب خام) شهريا مع عدد من الامتيازات الأخرى في حال التألق مستقبلا.

ويبقى مهاجم مولودية الجزائر المعار لنادي مونبولي، أندي دولور، على لائحة اللاعبين الأعلى كلفة في بطولة هذا الموسم، والأعلى في تاريخ البطولة الجزائرية، حيث بلغت قيمة تحويله من أم صلال القطري إلى حدود 1,2 مليون دولار، تسدد على 3 مراحل (الأولى بعد التحويل والثانية في نهاية الموسم والشطر الثالث مطلع الموسم المقبل)، يضاف إليها راتب شهري في حدود 900 مليون سنتيم، مع الإشارة إلى أن المولودية أعارت دولور مجانا إلى مونبولي حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء مقابل 800 ألف أورو، وهو الأمر الذي سيكون صعب التجسيد (شراء مونبولي لعقد دولور) في ظل الأداء الباهت الذي يقدمه حاليا مع فريقه.