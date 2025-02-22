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وفد برلماني يشرع في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا

22 فيفري 2025 ()
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 يقوم وفد من المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- صربيا بالمجلس الشعبي الوطني، ابتداء من اليوم السبت، بزيارة رسمية إلى جمهورية صربيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر، أن "وفدا من المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-صربيا، برئاسة السيدة برهوم سميرة، رئيسة المجموعة، يقوم  بزيارة رسمية إلى جمهورية صربيا خلال الفترة من 22 إلى 27 فبراير الجاري".

وتأتي هذه الزيارة "استجابة لدعوة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة, صربيا-الجزائر، السيد غوران راكيتش، وتهدف إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وبحث سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، يضيف البيان.

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