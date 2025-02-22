الشرطة تحجز أكثر من 5 كلغ من المخدرات ببومرداس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة برج منايل من الإطاحة بشبكة ترويج المخدرات وحجز أكثر من 5 كلغ من المخدرات.

وحسب مديرية الأمن الولائي لبومرداس فان التحريات التي قامت بها شرطة برج منايل جاءت بعد وصول معلومات مفادها تواجد شخص يقوم ببيع وترويج المخدرات بإقليم الدائرة، حيث تم تكثيف التحريات مباشرة ومداهمة المكان والإيقاع بالمتهم ويتعلق الأمر بثلاثيني من بلدية برج منايل مسبوق قضائيا، حيث تم ضبط وحجز بحوزته كمية هامة من المخدرات تقدر بـ5.664 كلغ من صنف القنب الهندي ومبلغ مالي من عائدات الترويج وتم تقديمه على محكمة برج منايل.