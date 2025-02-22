الجمارك الجزائرية تقدم توضيحات بشأن الإجراءات الجمركية

أصدرت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين، مؤكدة أن هذه التدابير تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر، وذلك لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية وتفادي أي لبس أو مخالفة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني.

وجاء في البيان أنه "على ضوء ما تم تداوله مؤخرًا في أحد المواقع الإلكترونية بشأن استحداث إجراءات جديدة تتعلق بدخول المركبات ونقل الأمتعة عبر إحدى الرحلات البحرية، تؤكد المديرية العامة للجمارك أن هذه الإجراءات ليست جديدة، وإنما هي تذكير بالإجراءات المعمول بها لضمان الامتثال للتشريعات الجمركية السارية".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التدابير لا تخص خطًا بحريًا معينًا، بل تشمل جميع الرحلات البحرية والبرية من وإلى الجزائر، مشددًا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم تنقل الأشخاص والممتلكات عبر الحدود وفقًا للقوانين، مع ضمان احترام الأنظمة التي تمنع أي تجاوزات مرتبطة بنقل البضائع بطرق غير قانونية.

وفي هذا السياق، جددت الجمارك الجزائرية دعوتها لجميع المسافرين والمواطنين إلى التحقق من المعلومات الجمركية عبر القنوات الرسمية، وذلك تفاديًا لأي سوء فهم قد ينجم عن تداول معلومات غير دقيقة من مصادر غير موثوقة.

ولتسهيل الوصول إلى المعلومات الصحيحة، ذكّرت المديرية العامة للجمارك بوسائل التواصل الرسمية المتاحة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني www.douane.gov.dz، البريد الإلكتروني [email protected]، الرقم الأخضر 10.23، أرقام الهواتف المباشرة 023.50.11.76 / 99، وصفحتها الرسمية على الفايسبوك douane.dgd.

Direction Générale des Douanes