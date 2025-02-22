الرئيس تبون: مصنع تحلية مياه البحر يعكس جزائر التحديات والإنجازات

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت بتيبازة، بتمسك الشعب الجزائري بروح جيل ثورة نوفمبر 1954 المجيدة وقدرته على رفع التحديات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم تقربها من مصاف البلدان الناشئة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة تدشينه لمصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"، حيث وجه شكره للعمال والتقنيين والمهندسين والمسيرين، مشيدًا بهذا الإنجاز الذي وصفه بـ"العظيم والمفخرة".

وفي ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يعكس الجزائر التي يحبها الجزائريون، جزائر التحديات والإنجازات، مستذكرًا تضحيات جيل أول نوفمبر الذي تمكن ببنادق صيد من دحر إحدى أقوى القوى الاستعمارية في العالم.

وأضاف أن هذا الإنجاز هو مصدر فخر للجزائر المنتصرة، متوجهًا بالشكر لكل العمال والمسيرين والإطارات، إلى جانب قطاعي الطاقة والري ومؤسسة سوناطراك، على ما وصفه بـ"الإنجاز الضخم"، مشيدًا بما وصلت إليه البلاد اليوم.