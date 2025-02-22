آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

وزير المجاهدين يمثل الجزائر في مراسم تنصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش نيكاراغوا

22 فيفري 2025 ()

38serv

+ -

بتكليف من رئيس الجمهورية، شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، ممثلًا للجزائر، في مراسم تنصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش نيكاراغوا، الجنرال خوليو سيزار أفيلاس.

وأُقيمت المراسم تحت إشراف رئيس جمهورية نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، والرئيسة المشاركة روزاريو موريو، بحضور ممثلين عن عدة دول وسفراء معتمدين لدى ماناغوا.

وعقب انتهاء المراسم، قدّم الوزير تهانيه للقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة تعيينه في هذا المنصب، مؤكدًا أن مشاركة الجزائر تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وقد رافق الوزير في هذه المراسم المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام للشرطة حاج سعيد أرزقي.

 

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    العلاج في فرنسا أصبح من الماضي

    12168 قراءة
  • 3

    قضية نهضة بركان تعود إلى الواجهة

    10471 قراءة
  • 4

    وفاة ثلاثة عسكريين في عين تموشنت

    6972 قراءة
  • 5

    قائد جديد للقوات الجوية

    4902 قراءة