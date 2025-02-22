وزير المجاهدين يمثل الجزائر في مراسم تنصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش نيكاراغوا

بتكليف من رئيس الجمهورية، شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، ممثلًا للجزائر، في مراسم تنصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش نيكاراغوا، الجنرال خوليو سيزار أفيلاس.

وأُقيمت المراسم تحت إشراف رئيس جمهورية نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، والرئيسة المشاركة روزاريو موريو، بحضور ممثلين عن عدة دول وسفراء معتمدين لدى ماناغوا.

وعقب انتهاء المراسم، قدّم الوزير تهانيه للقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة تعيينه في هذا المنصب، مؤكدًا أن مشاركة الجزائر تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وقد رافق الوزير في هذه المراسم المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام للشرطة حاج سعيد أرزقي.