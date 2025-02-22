مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان

أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما أكده الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، اليوم السبت من غرداية.

وفي تصريح له على هامش افتتاح يوم دراسي حول التأمين والأخطار المتعددة، الذي نظمته الشركة الجزائرية للتأمين بالتعاون مع الاتحاد، أوضح بدريسي أن هذه المبادرة، التي تحمل شعار "رمضان: مسؤولية والتزام وتضامن"، تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق.

ودعا التجار الجزائريين إلى الانخراط في هذه المبادرة التي تعزز جهود وزارة التجارة في ضبط السوق الوطنية، من خلال توفير المنتجات الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مخفضة عبر كامل التراب الوطني. كما أكد أن شهر رمضان يمثل فرصة لترسيخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، مشددًا على أن التزام المؤسسات يجب أن يكون مسؤولية تجاه المواطن، وليس مجرد خيار.

وفي هذا السياق، تم فتح حوالي 600 سوق جواري عبر مختلف ولايات الوطن لضمان تموين الأسواق خلال الشهر الفضيل. كما أشاد بدريسي بمبادرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية وضمان توفر المنتجات بأسعار تنافسية، قبل أن يقوم بزيارة للأسواق الجوارية في غرداية.