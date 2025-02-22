محاكمة "غير مسبوقة" في فرنسا

يَمثُل الجراح الفرنسي السابق جويل لوسكوارنيك (74 عاما)، غدا الاثنين، أمام المحكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على 299 مريضًا، معظمهم من الأطفال.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، أمس السبت، فإن محاكمة لوسكوارنيك، ستبدأ الاثنين، أمام محكمة موربيهان الجنائية، بمنطقة برطانية (شمالي غرب البلاد).

وقد وصفت المحاكمة، بأنها "غير مسبوقة" في فرنسا، ومن المنتظر أن تستمر لـ4 أشهر، بحيث سيخضع الجراح للمحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي المشدد على 299 مريضًا، معظمهم من الأطفال، خلال فترة عمله التي استمرت 30 عامًا.

وقد يواجه لوسكوارنيك، عقوبة بالسجن تصل إلى 20 سنة في إطار القضية.

ففي أفريل 2017، قدم جيران لوسكوارنيك، شكوى ضده بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وفي ماي من نفس العام، تعرض لوسكوارنيك للتوقيف، واعترف لاحقًا بالاعتداء على الطفل.

وأثناء تفتيش منزل الجراح، عثرت الشرطة على أكثر من 300 ألف صورة وفيديو إباحي، بالإضافة إلى دفاتر كان يدون فيها جرائمه التي ارتكبها أثناء فحوصات المرضى.

وتعرض لوسكوارنيك، لحُكم قضائي في عام 2020 بالسجن لـ15 سنة بتهمة الاعتداء الجنسي على بنات أخيه، وعلى مريضة، وجارة له.