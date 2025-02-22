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مجتمع

16 جريحا في حادث انقلاب حافلة بڤالمة

23 فيفري 2025 ()
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أصيب 16 شخصا بجروح، صباح اليوم الأحد، إثر انحراف حافلة بولاية ڤالمة، حسب ما فاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأفاد البيان بأن "إسعافات الوحدة الثانوية قد تدخلت ببوشڤوف، اليوم الأحد، على الساعة 7:15، إثر حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل التلاميذ، على متنها حوالي 45 تلميذا وتلميذة في الطور الثانوي والمتوسط، بالمكان المسمى مخرج قرية الصليعة باتجاه بوشڤوف، حيث أسفر عن إصابة 20 تلميذا بصدمة، 16 منهم نقلوا بسيارات الإسعاف التابعة للوحدة إلى المستشفى المحلي، و4 نقلوا بسيارات خاصة، أما البقية فقد عادوا إلى منازلهم سالمين".

 

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