نتنياهو يراوغ لتعطيل "اتفاق غزة"

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إرجاء حكومة الاحتلال الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، متهمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالسعي لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار بذريعة "إهانة" الأسرى الإسرائيليين.

وحسب ما أفاد به بيان للحركة، فإن "تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكشف مجددا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته". وأضافت "حماس" أن قرار نتنياهو، إرجاء تسليم الأسرى، "محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق وخرق واضح لبنوده".

وكان مكتب نتنياهو أفاد، في وقت متأخر من مساء أمس، بأن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان الإفراج عن المحتجزين دون ما وصفها بـ"مراسم مهينة"، لتسليم الأسرى من قبل كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس. وأضاف مكتب نتنياهو أن "حماس تتعمد إهانة كرامة المحتجزين وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية".

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر، أن الأسرى الفلسطينيين وضعوا في حافلات ثم تم إنزالهم مجددا وإرجاعهم إلى محبسهم. ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تم اتخاذه بعد جلستين أمنيتين عقدهما نتنياهو، مساء أمس السبت.

وأشار الموقع إلى أن قادة الأجهزة الأمنية أوصوا بعدم تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لخشيتهم من أن ذلك قد يؤثر على استعادة جثث المحتجزين في غزة.

وكان يفترض أن تفرج إسرائيل، مساء أمس، عن 602 من الأسرى الفلسطينيين - بينهم العشرات من ذوي المؤبدات والأحكام العالية - مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة الذين أفرج عنهم من 3 مواقع في قطاع غزة.