الجلفة: إحباط تهريب أزيد من 38 ألف كبسولة

تمكنت مصالح أمن دائرة حد الصحاري، التابعة لأمن ولاية الجلفة، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المؤثرات العقلية نحو شمال الوطن، حيث تم ضبط 38,159 كبسولة وتوقيف أحد المشتبه فيهم.

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، بأن "العملية جاءت بناء على تحريات أمنية دقيقة، مدعمة بالعمل الاستعلاماتي، بعد ورود معلومات حول نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تعمل على نقل شحنة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الحدودية الجنوبية إلى الولايات الشمالية، وبفضل المراقبة المستمرة، تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتتبع تحركاته، ليتم توقيفه عند إحدى نقاط التفتيش المفاجئة بمدينة حد الصحاري، وهو بصدد نقل كمية كبيرة من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل ثلاث عجلات احتياطية على متن شاحنة جر".

وأضاف البيان أن "العملية، التي نُفذت بالتنسيق مع النيابة المختصة، أسفرت أيضا عن ضبط وحجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، إضافة إلى شاحنة الجر التي كانت تُستخدم في عملية التهريب".

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة بالجلفة، حيث يواجه تهما تتعلق بجناية حيازة وشراء المؤثرات العقلية بغرض البيع، وتخزينها ونقلها باستعمال وسيلة نقل ضمن جماعة إجرامية منظمة، إضافة إلى تهمة التهريب.