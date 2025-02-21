فاعل جديد في مجال زيوت المحركات

من المرتقب أن يتدعم سوق زيوت التشحيم وزيوت المحركات بالجزائر بوصول فاعل جديد، يتعلق بـ"بتروناس". وتعتبر "بتروناس" علامة تجارية ذائعة الصيت عالميا ومعروفة بتزويدها لسيارات علامات دولية، كما أنها مورد محركات للعديد من شركات صناعة السيارات.

وقد أتاح صالون "إيكيب أوتو" الجزائر في طبعته الثامنة عشرة فرصة للمجموعة الماليزية للإعلان عن وصولها إلى الجزائر. ويأتي دخولها عن طريق الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ميكس بارت"، التي تنتج زيوت "أويليكس" الخاصة بها، بالإضافة إلى زيوت شركة "مانول" الألمانية، التي كانت المستورد الحصري لها.

ولدى شركة "ميكس بارت"، التي تملك مصنعا في عين مليلة يضم 5 خطوط إنتاج وفرق عمل بنظام المناوبة ثلاثة فرق، الخبرة في هذا المجال وضمانات الملاءة التي أقنعت "بتروناس"، التي يوجد مقرها الأوروبي في إيطاليا.

للتذكير فإن "بتروناس" استحوذت على شركة "أف أل سيلينا" الإيطالية، وهي مورد قديم لشركة "فيات"، لتوسيع نطاق وجودها ليشمل بقية العلامات التجارية لمجموعة "ستيلانتيس". في الوقت الراهن، ستكتفي "بتروناس" بتوريد زيوتها إلى شركة "ميكس بارت"، التي ستكون مسؤولة عن تعبئتها، قبل أن تتحول إلى المزج ودمج المكونات. ويرتقب أن تكون منتجات "بتروناس" حاضرة في السوق قريبا، فيما تطرح إمكانية عقد شراكات مع الموردين المحليين.

يشار إلى أن الجزائر ضمنت بنسبة كبيرة إحلال الواردات في مجال زيوت التشحيم. وحسب تقديرات سلطة ضبط المحروقات فإن الجزائر أنتجت نحو 148.000 طن سنويا من زيوت المحركات في 2024، مع تسجيل تراجع محسوس لفاتورة الواردات بفضل إحلال الإنتاج الوطني الذي عرف نموا معتبرا وتحسنا من حيث نوعية المنتوج، على خلفية الاستثمارات التي تم القيام بها، مع تقدير حاجيات السوق المحلية بنحو 160.000 طن سنويا.

وتنتج الجزائر 148.000 طن في السنة من زيوت المحركات، في حين يتم إعادة تدوير ورسكلة30.000 طن فقط من الزيوت المستعملة من خلال وحدة تم إنشاؤها كمشروع مشترك بين سوناطراك ونفطال. ويوفر الإنتاج المحلي بالخصوص الزيوت المعدنية، بينما يتم استيراد الزيوت الاصطناعية، مع الإشارة إلى أنه وفقا لتقديرات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق فإن فاتورة استيراد زيوت المحركات قدرت بنحو 69 مليون دولار وأن التوجه آفاق 2026 يركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال كلي للواردات.

وقد شهد قطاع زيوت المحركات في الجزائر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تحولت البلاد من الاعتماد الكبير على الواردات إلى تعزيز الإنتاج المحلي، ما أدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي. هذا التطور جاء نتيجة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية الصناعية والفاعلين النشطين، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المحلية، كما شهدت الجزائر زيادة كبيرة في إنتاج زيوت المحركات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الإنتاج الوطني بشكل ملحوظ بفضل الاستثمارات في المصانع المحلية وتحديث خطوط الإنتاج. وفقا لتقديرات سلطة ضبط المحروقات، بلغ إنتاج الجزائر من زيوت المحركات حوالي 148.000 طن سنويا في عام 2024، مقارنة بأرقام أقل في السنوات السابقة.

وتساهم عدة شركات وطنية في هذا الإنتاج، منها شركة سوناطراك ونفطال اللتان تعملان على توفير زيوت معدنية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدة لإعادة تدوير الزيوت المستعملة، حيث يتم إعادة تدوير حوالي 30.000 طن سنويا، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات الصناعية.