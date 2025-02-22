قائد جديد للقوات الجوية

أشرف الفريق أول، السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، على مراسم التنصيب الرسمي للواء زوبير غويلة، قائدا للقوات الجوية، خلفا للواء محمود لعرابة، حسبما أفاده به بيان وزارة الدفاع الوطني.

للإشارة تم تعيين محمد لعرابة قائد القوات الجوية السابق، في هذا المنصب يوم 18 جويلية 2020 .

أما القائد الجديد غويلة زوبير، فشغل منصب قائد الجو بالناحية العسكرية السادسة، ليتم ترقيته إلى رتبة لواء من طرف رئيس الجمهورية في سنة 2021. وتولى بعدها اللواء زوبير غويلة رئاسة أركان القوات الجوية.