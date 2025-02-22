قضية نهضة بركان تعود إلى الواجهة

عادت قضية ما يعرف بقميص الخريطة الوهمية لفريق نهضة بركان إلى الواجهة، إذ اقترب موعد الحسم، من خلال صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية في الشكوى التي رفعها الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة ضد الفريق المغربي ومعه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشف مصدر عليم لـ"الخبر" عن معطيات جديدة تخص موعد الفصل في القضية من طرف محكمة التحكيم الرياضي، بعد قرابة عام كامل من الترقب والانتظار، وما تخللها من مرافعات ودفوعات كان آخرها بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر من العام الماضي، بمناسبة جلسة استماع أشرفت عليها قاضي "التاس" الإسبانية ومساعداها من جنسية فرنسية وسويسرية عبر تطبيق الفيديو "زوم"، والتي استمعت بالمناسبة وعلى امتداد 3 ساعات كاملة إلى جميع الأطراف المرتبطة بهذه القضية من مسؤولين ومحامين.

وبحسب ذات المصدر، فإن "التاس" أبلغت جميع الأطراف بأن صدور أحكامها في هذه القضية قد يكون في حدود 15 أفريل المقبل.

وكانت حالة من القلق والترقب قد سادت قبل ثم بعد سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "كاف"، مع احتمال تجدد المواجهة بين ناد جزائري (اتحاد العاصمة أو شباب قسنطينة) مع نادي نهضة بركان في الدور نصف النهائي (20 و27 أفريل القادم) بحكم أن الفريق المغربي الذي، بتواطؤ من الكاف، مازال ماضيا في استعراض قميصه المزيّف، يبدو مرشحا فوق العادة لتجاوز أسيك ميموزا الإيفواري في الدور ربع النهائي والوصول إلى مواجهة أحد ممثلي الكرة الجزائرية في هذه المسابقة.