صادي يكرّم الحكام الدوليين من دون بوكواسة

أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأحد، بمقر "الفاف" بدالي براهيم، على احتفالية توزيع الشارات الدولية على الحكام الدوليين، بحضور رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم، مهدي عبيد شارف، وباقي أعضاء اللجنة.

وأشار بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في موقعه الرسمي على الأنترنت، إلى كلمة الرئيس وليد صادي الذي شكر الحكام على ما بذلوه، طيلة الموسم، من أجل الارتقاء بمستوى التحكيم الجزائري، مؤكدا التزامه التام بدعم الحكام عبر تزويدهم بكل الوسائل والإمكانات الضرورية لأداء عملهم في أحسن الظروف.

كما اغتنم صادي، بحسب ذات البيان، الفرصة من أجل تشجيع الحكام الدوليين تحسبا للاستحقاقات والتحديات القادمة، ووزع بالمناسبة الشارات الدولية على 6 حكام رئيسيين و6 حكام مساعدين، بدلا من 7، كما كان الحال خلال السنوات الماضية، مع تسجيل خروج اسم الحكم ثوابتي الذي وضع حدا لمسيرته، والذي عوضه بالحكم عوينة، مع استمرار إقصاء الحكم الدولي، لطفي بوكواسة، ومساعده عادل عبان، منذ ديسمبر الماضي، على خلفية ما حدث خلال إدارتهما مباراة شباب قسنطينة ونجم مڤرة، والذي رافقته عقوبات بدت لدى كثيرين قاسية جدا، مقارنة بأخطاء أكثر فداحة وقع فيها حكام آخرون، ومنها استبعاد الثنائي المذكور من تمثيل الصافرة الجزائرية في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشان".