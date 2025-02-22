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البرلمان: الاستماع إلى المدير العام لاتصالات الجزائر

23 فيفري 2025 ()
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عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، اجتماعًا خُصِّص للاستماع إلى الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي.

وخلال اللقاء، تم عرض حصيلة لأهم إنجازات المؤسسة وأبرز المشاريع التي تهدف إلى تحسين الخدمات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات المواطنين، على غرار توسيع شبكة الألياف البصرية لدعم التحول الرقمي في البلاد.

وفي هذا الصدد، أكد بن تومي حرص مؤسسة اتصالات الجزائر على التحسين الدائم للخدمات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة المشاكل المتعلقة بالقطاع.

وبالمناسبة، أثار أعضاء اللجنة أهم الانشغالات التي تهم المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف تحقيق تكفلٍ أفضل بها.

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