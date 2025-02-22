تلمسان: حجز 24 قنطارا من مادة القهوة المغشوشة

تمكنت مصالح أمن دائرة الغزوات بتلمسان من إفشال عملية تخزين غير شرعي قصد إحداث الندرة لكمية هامة من مادة البن معبأة داخل دلاء بلاستيكية قصد إعادة بيعها بأسعار مرتفعة مع حجز مواد غذائية أخرى فاسدة و منتهية الصلاحية مخبأة داخل مخازن غير قانونية بمدينة مغنية.

وتمت العملية بناء على معلومات مؤكدة استغلها عناصر الشرطة بأمن دائرة الغزوات الذين كانوا وراء التحقيق تفيد بإخفاء بعض المضاربين كمية هامة من مادة البن التي تعتبر من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع و المطلوبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم ، حيث يتم تخزينها بطريقة غير شرعية داخل مخازن غير مصرح بها، ليتم على إثر هذه المعطيات تحديد مكان تواجدها و من تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق الدائم و تحت إشراف النيابة المختصة حيث تم تفتيش المخازن ليتم العثور بداخلها على أكثر من 23 قنطارا و 25 كلغ من مادة القهوة معبأة داخل دلاء بلاستيكية مغشوشة و مواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية بلغ وزنها الإجمالي 433 كلغ مع اكتشاف مخازن غير مصرح بها و من دون قيد في السجل التجاري بداخلها سلع غير مفوترة..ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المشبه فيهم و تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.